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Vụ tai nạn 3 mẹ con tử vong: Ám ảnh cảnh bé 5 tuổi gào khóc bên thi thể mẹ

May mắn thoát chết trong vụ tai nạn, dù cơ thể có nhiều vết thương nhưng bé trai 5 tuổi vẫn chạy đến ôm thi thể mẹ và anh, chị gào khóc gọi dậy.
Đọc thêm : Vụ tai nạn 3 mẹ con tử vong: Ám ảnh cảnh bé 5 tuổi gào khóc bên thi thể mẹ