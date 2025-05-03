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Vụ sinh viên vô lễ với cựu chiến binh: Trường Văn Lang họp khẩn

Sáng 1/5, Trường Đại học Văn Lang tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến vụ việc nam sinh viên của trường có hành vi thiếu chuẩn mực, to tiếng với cựu chiến binh.
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