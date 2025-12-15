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Vụ sạt lở ở đèo Thung Khe: Hành động của tài xế giúp 9 khách thoát chết

Đọc thêm : Vụ sạt lở ở đèo Thung Khe: Hành động của tài xế giúp 9 khách thoát chết