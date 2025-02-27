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Vụ sạt lở núi ở Thanh Hóa: Thoát chết nhờ khó ngủ

Do khó ngủ, vợ chồng ông Hanh mới phát hiện ra sự cố sạt lở núi phía sau nhà, nhờ đó khỏi "tử thần" trong gang tấc.
Đọc thêm : Vụ sạt lở núi ở Thanh Hóa: Thoát chết nhờ khó ngủ