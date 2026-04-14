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Vũ Quang Minh, kỹ sư Việt tại Canada.

Vũ Quang Minh chia sẻ về công việc trợ lý khoan thăm dò khoáng sản ở Canada.
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