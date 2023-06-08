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Vụ phóng viên Đài Hà Nội bị hành hung: Tạm giữ chủ hàng bán quạt

Chủ và nhân viên cửa hàng bán quạt tại phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi tấn công một phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
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