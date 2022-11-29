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Vụ ô tô tông xe CSGT: Tài xế khai hoảng loạn do con bị bệnh

Qua làm việc, tài xế điều khiển ô tô khai do đang chở con bị bệnh đến bệnh viện nên tinh thần hoảng loạn, tông ngã mô tô đặc chủng của CSGT.
Đọc thêm : Vụ ô tô tông xe CSGT: Tài xế khai hoảng loạn do con bị bệnh