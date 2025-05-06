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Vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu": Gia cảnh cháu bé rất khó khăn

Chính quyền địa phương nơi gia đình cháu M.T.A. (bị tai nạn giao thông) sinh sống cho biết, gia đình cháu rất khó khăn, bố mẹ cháu đi làm thợ xây, thu nhập bấp bênh.
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