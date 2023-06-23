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Vụ nổ dẫn tới thảm kịch tàu lặn Titan đã xảy ra thế nào?

Chuyên gia tin rằng một vụ nổ thảm khốc đã khiến tàu lặn Titan chở theo 5 người đã bị phá hủy trong thời gian tính bằng mili giây.
Đọc thêm : Vụ nổ dẫn tới thảm kịch tàu lặn Titan đã xảy ra thế nào?