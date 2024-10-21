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Vụ người tập tử vong tại phòng gym: Cảnh sát xác định thời điểm bác sĩ đến

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, khi sự việc xảy ra, nhân viên phòng tập đã tiến hành sơ cứu nạn nhân, đồng thời lễ tân cũng lập tức gọi cấp cứu.
Đọc thêm : Vụ người tập tử vong tại phòng gym: Cảnh sát xác định thời điểm bác sĩ đến