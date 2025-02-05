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Vụ người phụ nữ rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường: Quá say nên tự lột đồ?

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã triệu tập 2 người để làm rõ vụ một phụ nữ trong tình trạng khỏa thân rơi khỏi ô tô con đang chạy trên đường.
Đọc thêm : Vụ người phụ nữ rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường: Quá say nên tự lột đồ?