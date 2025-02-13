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Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Người trong cuộc chia sẻ

Liên quan đến những lùm xùm về câu chuyện một người đàn ông tại Quảng Nam bị tố cưới 2 vợ, người trong cuộc đã lên tiếng chia sẻ.
Đọc thêm : Vụ người đàn ông bị tố cưới 2 vợ: Người trong cuộc chia sẻ