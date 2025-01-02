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Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về

"Anh mở mắt nhìn tôi. Tôi cố gắng trò chuyện, dường như anh hiểu những gì tôi nói, nhưng không thể đáp lại mà chỉ chảy nước mắt", vợ anh B. nghẹn ngào.
Đọc thêm : Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về