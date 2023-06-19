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Vụ nam sinh nghi bị đánh nhầm dẫn đến tử vong: Lời kể của người bố

Hai ngày qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một nam thanh niên 17 tuổi bất ngờ bị nhóm người đánh dẫn đến tử vong.
Đọc thêm : Vụ nam sinh nghi bị đánh nhầm dẫn đến tử vong: Lời kể của người bố