Video
video cùng chuyên mục

Vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp: Người phụ nữ can ngăn là ai?

Trong vụ nam sinh lớp 11 ở thành phố Vinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp, có một người phụ nữ ở gần đó phát hiện sự việc đã lao vào can ngăn.
Đọc thêm : Vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp: Người phụ nữ can ngăn là ai?