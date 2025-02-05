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Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Bắt giữ người chồng

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác, Đỗ Văn Nhựa ở Thanh Hóa đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn.
Đọc thêm : Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Bắt giữ người chồng