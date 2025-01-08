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Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là sự việc hy hữu

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
Đọc thêm : Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là sự việc hy hữu