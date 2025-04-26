Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vụ ô tô khách bị lật trên đèo Tam Đảo (huyện Tam Đảo) sáng 26/4 khiến 3 người tử vong, 14 người khác đã được đưa đi cấp cứu.