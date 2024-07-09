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Vụ giết người bằng Xyanua: Tại sao BV không phát hiện nạn nhân bị đầu độc?

Theo nguồn tin của PV Dân trí, chính nghi phạm đầu độc người thân bằng Xyanua đã xin cho nạn nhân về nhà, sau khi cháu ruột chết não.
Đọc thêm : Vụ giết người bằng Xyanua: Tại sao BV không phát hiện nạn nhân bị đầu độc?