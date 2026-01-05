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Vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng: Chủ quán bar lên tiếng

Đọc thêm : Vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng: Chủ quán bar lên tiếng