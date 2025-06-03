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Vụ Công ty C.P. bị tố bán heo bệnh: Hình ảnh heo bệnh có thật

Phía nhân viên Công ty C.P. xác định hình ảnh heo có dấu hiệu bệnh được chụp lại lò mổ ở Hậu Giang nhưng là để báo cáo xin ý kiến cho tiêu hủy.
Đọc thêm : Vụ Công ty C.P. bị tố bán heo bệnh: Hình ảnh heo bệnh có thật