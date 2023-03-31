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Vụ con trai sát hại mẹ ở TPHCM: Nghi phạm âm tính với ma túy

Ngày 31/3, Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai của Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi sát hại mẹ ruột.
Đọc thêm : Vụ con trai sát hại mẹ ở TPHCM: Nghi phạm âm tính với ma túy