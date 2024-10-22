Video
video cùng chuyên mục

Vụ cô gái tử vong trong chung cư mini: Mùi hôi thối từ nhiều ngày trước

Theo người dân sống xung quanh tòa chung cư mini, nhiều ngày trước khi phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi, họ đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Đọc thêm : Vụ cô gái tử vong trong chung cư mini: Mùi hôi thối từ nhiều ngày trước