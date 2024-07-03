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Vụ cháy xe bồn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Một tài xế tử vong

Cơ quan chức năng xác định, tài xế xe tải tử vong trong vụ cháy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau khi xe bị va chạm với xe bồn chở xăng dầu.
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