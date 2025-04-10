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Vụ cháy nhà ở Tiền Giang: Nữ sinh vội vã từ TPHCM về đã mất bố mẹ và em

Nghe tin nhà bị cháy, Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc (sinh viên đang học ở TPHCM) vội vã chạy về thì cha mẹ, em ruột và dì ruột đã không còn nữa.
Đọc thêm : Vụ cháy nhà ở Tiền Giang: Nữ sinh vội vã từ TPHCM về đã mất bố mẹ và em