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Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Chủ nhà nhảy từ tầng cao xuống thoát nạn

Đọc thêm : Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Chủ nhà nhảy từ tầng cao xuống thoát nạn