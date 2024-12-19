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Vụ cháy 11 người chết: Xót xa người tử nạn nằm ở các tầng và nhà vệ sinh

Cảnh tượng các nạn nhân tử nạn nằm rải rác từ tầng 1 lên tầng 3 và trong các nhà vệ sinh khiến anh Thương xót xa, ám ảnh đến mất ngủ.
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