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Vụ bé 5 tuổi tử vong trong bể nước trường học: Bảo vệ quên khóa cửa

Bé trai ở Hà Tĩnh rời lớp học và được phát hiện tử vong trong bể chứa nước giếng khoan. Bảo vệ trước đó bơm nước nhưng quên khóa cửa, đậy nắp bể.
Đọc thêm : Vụ bé 5 tuổi tử vong trong bể nước trường học: Bảo vệ quên khóa cửa