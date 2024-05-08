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Vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh nghi sử dụng chất cấm: VFF ra án kỷ luật nặng

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức có án phạt nặng với 5 cầu thủ Hà Tĩnh nghi sử dụng chất cấm đang gây xôn xao dư luận.
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