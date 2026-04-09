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Vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung: Tạm giữ một phụ nữ

Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tạm giữ khẩn cấp một phụ nữ liên quan vụ hành hung 2 nhân viên gác chắn đường sắt đang làm nhiệm vụ.
Đọc thêm : Vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung: Tạm giữ một phụ nữ