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Vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả châu Phi: Phát hiện virus cả ở thành phẩm

Đọc thêm : Vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả châu Phi: Phát hiện virus cả ở thành phẩm