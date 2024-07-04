Video
video cùng chuyên mục

Vòng tứ kết Euro 2024: Hấp dẫn bậc nhất lịch sử

Vòng tứ kết Euro 2024 được đánh giá hấp dẫn nhất trong lịch sử khi chứng kiến 5 đội từng lên ngôi ở giải đấu này.
Đọc thêm : Vòng tứ kết Euro 2024: Hấp dẫn bậc nhất lịch sử