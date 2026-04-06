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Vòng một "bên tươi, bên héo" sau giấc ngủ ở thẩm mỹ viện tại gia

Tin lời quảng cáo của các "bác sĩ" tự xưng trên TikTok, nhiều người tiền mất, tật mang vì chất làm đầy bị cấm chảy tràn trong cơ thể.
Đọc thêm : Vòng một "bên tươi, bên héo" sau giấc ngủ ở thẩm mỹ viện tại gia