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Vốn hóa SpaceX đạt 2.200 tỷ USD, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD

Ngày giao dịch đầu tiên của SpaceX trên thị trường chứng khoán đã đưa startup này trở thành một trong những công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới.
Đọc thêm : Vốn hóa SpaceX đạt 2.200 tỷ USD, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD