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Vòi rồng cao hàng trăm mét đánh chìm nhiều tàu, ghe ở Khánh Hòa

Một vòi rồng cao hàng trăm mét từ ngoài khơi di chuyển vào bờ biển, đánh chìm một tàu và một số ghe nhỏ của người dân xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
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