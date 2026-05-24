Video
video cùng chuyên mục

Voi non bất ngờ bị voi trưởng thành húc ngã vì cản đường

Con voi trưởng thành đã thể hiện thái độ hung dữ, bất ngờ húc mạnh khiến voi con bị ngã ngửa và thể hiện sự đau đớn.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Nghệ sĩ xiếc bị trăn siết bất tỉnh khi đang trình diễn