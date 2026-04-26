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Voi mẹ tha xác con non đi lang thang

Voi mẹ đôi khi sẽ tha xác con non của mình đi khắp nơi, như một cách để thể hiện sự tiếc nuối trước sự ra đi của con non, đồng thời bảo vệ xác con non khỏi bị các loài động vật khác ăn thịt.
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