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Voi mẹ đau buồn đứng cạnh xác con bị xe tải tông chết, quyết không rời đi

Đoạn video ghi lại hình ảnh voi mẹ đứng cạnh xác voi con bị xe tải tông chết trên đường cao tốc khiến nhiều người chứng kiến cảm động.
Đọc thêm : Voi mẹ đau buồn đứng cạnh xác con bị xe tải tông chết, quyết không rời đi