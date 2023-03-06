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Voi con tinh nghịch chơi đùa với… đống phân trên đường

Đoạn clip này cho thấy một chú voi đang thích thú khám phá mọi thứ xung quanh và thậm chí chơi đùa với cả… phân của chính mình.
Đọc thêm : Voi con tinh nghịch chơi đùa với… đống phân trên đường