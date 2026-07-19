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Voi con nhút nhát bám đuôi mẹ lội qua sông

Chú voi con này dường như lần đầu lội qua sông nên đã thể hiện rõ sự nhút nhát và lo lắng, luôn đi sát và bám chặt đuôi mẹ của mình để không bị dòng nước cuốn đi.
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