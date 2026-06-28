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Voi biết dùng vòi nước để tự tắm rửa

Con voi biết sử dụng vòi như một cánh tay, khéo léo điều khiển ống nước để xịt khắp cơ thể.
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