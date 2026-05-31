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Voi bất ngờ nổi điên, tấn công chiếc ô tô dữ dội

Một con voi đực được nuôi tại ngôi đền Kidangoor Mahavishnu (bang Kerala, Ấn Độ) đã bất ngờ nổi điên, tàn phá nhà cửa và xe cộ ở xung quanh ngôi đền.
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