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Vô tình làm bạn bị thương, tấm thiệp của cô bé lớp 5 ở Hà Nội gây xúc động

Cô bé lớp 5 ở Hà Nội gửi lời xin lỗi cùng món quà đáng yêu sau va chạm nhỏ khiến người lớn bất ngờ vì cách ứng xử tử tế và trách nhiệm.
Đọc thêm : Vô tình làm bạn bị thương, tấm thiệp của cô bé lớp 5 ở Hà Nội gây xúc động