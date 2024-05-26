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Võ sĩ Trần Quốc Tuấn: Ký ức từng đứt gân chân và nghị lực trên võ đài

Là một trong những gương mặt hàng đầu của làng Muay Việt Nam, võ sĩ Trần Quốc Tuấn trải lòng về những khó khăn và kỷ niệm trong sự nghiệp thi đấu của mình.
Đọc thêm : Võ sĩ Trần Quốc Tuấn: Ký ức từng đứt gân chân và nghị lực trên võ đài