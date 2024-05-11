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Võ sĩ "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất nói gì khi bất ngờ đi thi hát?

Nguyễn Trần Duy Nhất gây bất ngờ khi xác nhận tham gia chương trình thực tế về âm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Đọc thêm : Võ sĩ "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất nói gì khi bất ngờ đi thi hát?