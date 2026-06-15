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Võ sĩ Bo Nickal "bay" qua lồng bát giác bắt tay Tổng thống Trump

Sau chiến thắng tại sự kiện UFC Freedom 250, võ sĩ Bo Nickal lập tức nhảy qua lồng bát giác để bắt tay và cảm ơn Tổng thống Donald Trump.
Đọc thêm : Võ sĩ Bo Nickal "bay" qua lồng bát giác bắt tay Tổng thống Trump