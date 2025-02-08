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Vỗ ngực tự nhận vĩ đại nhất, Cristiano Ronaldo bị chỉ trích thậm tệ

Cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng C.Ronaldo "đáng xấu hổ" khi tự nhận vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khi đó, HLV Ancelotti lên tiếng ủng hộ học trò cũ.
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