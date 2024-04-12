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Vợ mang bầu "vượt mặt", chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà

Sau khi đưa vợ đi ăn, anh Đ.C.T. đã sử dụng rượu, tuy nhiên anh T. sau đó vẫn dùng xe máy để chở vợ đang mang bầu về nhà.
Đọc thêm : Vợ mang bầu "vượt mặt", chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà