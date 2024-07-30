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Võ Hoàng Yến bế bụng bầu 8 tháng catwalk cực slay gây sốt

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý khi tái xuất sàn diễn thời trang, mang bụng bầu thể hiện những bước catwalk tự tin, gợi cảm.
Đọc thêm : Võ Hoàng Yến bế bụng bầu 8 tháng catwalk cực slay gây sốt