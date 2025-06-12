Video
video cùng chuyên mục

Vợ dựng chuyện bị cướp để giấu chồng việc tiêu hết tiền lương

Không còn tiền đưa cho chồng theo định kỳ, chị T. ở Quảng Ninh đã bịa chuyện bị hai thanh niên chặn đường cướp 7 triệu đồng và điện thoại.
Đọc thêm : Vợ dựng chuyện bị cướp để giấu chồng việc tiêu hết tiền lương